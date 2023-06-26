В Екатеринбурге будут судить членов преступного сообщества наркоторговцев

Ленинский районный суд Екатеринбург рассмотрит уголовное дело девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотиков. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что обвиняемым от 22-х до 39 лет.

По версии следствия, не позднее января 2021 года было создано преступное сообщество, занимающиеся продажей наркотиков в Свердловской, Московской, Волгоградской и Курганской областях. Личность главы организации еще не установили, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Сообщество состояло из пяти подгрупп, участники которых исполняли роли руководителя преступного сообщества, межрегиональных курьеров, администраторов, оптовых и розничных закладчиков наркотических средств. Наркотики они продавали в Интернете, а затем оставляли запрещенные вещества в тайниках.

В конце апреля 2022 года участников сообщества задержали силовики. У них изъяли шесть кг героина и 2 гр метадона.

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