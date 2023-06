Американский производитель спортивной одежды Under Armour судится с ИП из Чусового

Компания Under Armour, Inc (США) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением к индивидуальному предпринимателю из Чусового Умрзаку Джураеву. По информации в картотеке суда, компания взыскивает с господина Джураева 100 тыс. руб. компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. Заявление Under Armour оставлено судом без движения, так как подано с нарушениями. Истцу предложено устранить недостатки в срок до 5 июля.

Under Armour — американский производитель спортивной одежды и обуви. Компания основана в 1996 году, на российский рынок вышла в 2017-м. В 2019 году Under Armour закрыл фирменные магазины в РФ из-за разногласий с российским франчайзи. Сейчас товары марки в России продаются в ряде мультибрендовых магазинов и на маркетплейсах.

Умрзак Джураев, по данным Kartoteka.ru, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2007 году. Занимается розничной торговлей одеждой, обувью и спортивными товарами.