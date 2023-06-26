В Новосибирске главу транспортной компании задержали за попытку дать взятку 20 млн рублей работнику УФНС

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали руководителя транспортной компании ООО «Партнер Сибири», подозреваемого в даче взятке, и посредника в передаче взятки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия, глава компании планировал дать взятку в размере 20 млн руб. руководящему работнику налоговой службы. Она предназначалась за изменение результатов выездной налоговой проверки предприятия, состоявшейся в апреле этого года. При попытке передачи первого транша взятки в 1 млн руб. силовики задержали с поличным посредника.

По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Работник УФНС, по данным силовиков, оказал содействие в выявлении правонарушения.

Кроме того, правоохранители выяснили, что предприниматель незаконно уменьшил подлежащий уплате в бюджет НДС в размере свыше 90 млн руб. Коммерсант, указывается в деле, сфальсифицировал сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях со своими партнерами, что позволило ему необоснованно применить налоговый вычет по НДС. Это следователи квалифицировали по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Правоохранительные органы инициировали арест на имущество обвиняемых стоимостью 60 млн руб. и активы компании стоимостью около 150 млн руб.

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Илья Николаев