Компания краевых властей ищет банк для депозита на 230 млн рублей

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» объявило отбор кредитных организаций для размещения свободных денежных средств. Как следует из сообщения АО, речь идет о сумме 230 млн руб. Помимо наличия банковской лицензии, претендентам ставится условие — не менее 50 млрд руб. собственного капитала, а также опыт работы на рынке не менее пяти лет. Разместить средства на депозите управляющая компания хочет на срок 91 день. Победитель будет выбираться по критерию наибольшей ставки по депозиту.

АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» было создано в 2020 году. Акции компании оценивались в 52 млн руб. Общество получило на баланс имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» (ул. Энергетиков, 50). На его площадке региональный кабмин собирался организовать индустриальный парк, а также научно-технический комплекс для формирования благоприятной среды развития инновационных компаний. Позже региональные власти решили продать управляющую компанию, чтобы привлечь к развитию индустриального (промышленного) парка на ул. Энергетиков, 50, частного инвестора. В апреле прошлого года правительство пересмотрело планы по продаже компании.