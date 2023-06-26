Роман Вильфанд спрогнозировал сильные дожди с грозой на Кубани

В Краснодарском крае во вторник ожидается сильный дождь с грозой. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По его данным, непогода также затронет Ставропольский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Липецкую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую и Челябинскую области. В последнем регионе прогнозируется очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град и усиление ветра до 25 м/с.

При этом в Якутии, Коми, Хабаровском крае, Магаданской, Архангельской, Вологодской и Костромской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram