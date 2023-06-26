Гидрометцентр прогнозирует холодную погоду в Поволжье, Сибири и на Урале

В некоторых регионах Поволжья, Сибири и на Урале температура воздуха опустится ниже нормы на 4–6°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. В некоторых регионах России ожидаются сильные дожди.

Что прогнозирует Гидрометцентр:

На Урале и в Сибирском федеральном округе по-прежнему будет аномально низкая температура. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях она составит 13–18°C днем и 5–10°C ночью. В Алтайском крае и Омской области температура опустится до 6–11°C. В Томской области, Хакасии, Туве — до 4–9°C.

В Чувашии, Удмуртии, Кировской области температура ночью прогнозируется на уровне 6–11°C.

Сильные дожди ожидаются в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, в Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Коми.

Леонид Уварчев