Стоимость строительства обхода Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе составит 23 млрд рублей

На 7 млрд руб. за год выросла предварительная стоимость строительства обхода города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы запроектировали строительство обхода протяженностью 21 км с небольшим стоимостью 23 млрд рублей», - сказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев (цитата по «Интерфакс»). В 2022 году, как сообщали СМИ, ориентировочная стоимость строительства обхода оценивалась в 16 млрд руб., его строительство планировалось начать в 2024 году.

В марте этого года глава региона Сергей Цивилев сообщал, что проектирование обхода Ленинск-Кузнецкого начнется в этом году.

Ранее сообщалось, что обход станет частью автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Длина дороги заявлялась в 2019 году в 31 км, расчетная скорость движения по ней оценивалась в 120 км/час. Новая автодорога должна быть спроектирована в две полосы движения.

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Оксана Павлова