Гурманские будни

Фестиваль диких ужинов в Красноярске

Оценить сибирские разносолы предлагает владелец красноярского ресторана Fresco Хайям Аминов. При поддержке национальной премии WhereToEat и «Сбера» он организовал эногастрономический Фестиваль диких ужинов, который проходит в самом сердце Сибири: то в тайге, то в горах. «Мы хотим создать новый продуктовый и травяной купаж Енисейской Сибири. Красноярск — еще одна точка на карте России для внутреннего туризма наряду с Петербургом и Сочи»,— говорит Хайям Аминов.

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Миссия фестиваля — популяризация региона, который богат уникальными природными, в том числе гастрономическими, ресурсами. Шеф-повара со всей России отправятся в Красноярск, чтобы познакомиться с новыми для себя продуктами: рыбой, ягодами, травами, дикоросами, сибирскими специалитетами из дикого мяса и местной рыбы. Есть среди шефов и иностранцы, которые живут и работают в России. Шефы сами ходят по местным рынкам и лесам, выбирая ингредиенты для своих новых блюд.

На июнь-июль заявлены восемь «диких ужинов» по субботам. Ближайший из них состоится 8 июля. Из локальных продуктов и сибирских специалитетов на открытом огне перед гостями свои блюда приготовят Никанор Вейра (Olluco, Москва), Артем Естафьев (Artest, Москва) и Денис Курков (Fresco, Красноярск). Далее застолья пройдут 15, 22 и 29 июля.

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Для каждого ужина шеф-сомелье Fresco Вячеслав Прядко вместе с поварами готовит особое винное сопровождение. На ужине закрытия фестиваля 29 июля за коктейли на основе водки будет отвечать команда бара El Copitas (8-е место в рейтинге лучших баров мира по версии The World`s 50 Best Bars).

Крымские вина в Saviv

Еще одно гастрономическое путешествие, но без выезда из столицы предлагает ресторан Saviv. «Ужин с характером» организует 29 июня винодел и владелица крымской Bogovich Wine & Vineyard Ирина Богович. Он объединит яркую тель-авивскую гастрономию и напитанные солнцем крымские вина, некоторые из которых найти в продаже невозможно. Ресторатор и знаток ближневосточной кухни Антонио Фреза и шеф-повар московского бистро Saviv Алексей Поляков подготовят меню, которое раскроет вина во всех самых выгодных ракурсах.

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Ирина Богович



В винном меню гостей ждет тягучее оранжевое вино Rkatsiteli, розовое Bogovich Les Cepages с элегантным ароматом пионов, душистого барбариса и крем-брюле, вишнево-рубиновое Bogovich Pinot Noir с бархатистой текстурой, а также крымское Merlot.

Аккомпанировать вину будет меню из пяти блюд, состоящее из сезонных продуктов: цветков цуккини с солеными лимонами, диких дальневосточных гребешков с фенхелем, перепелкой с тахини, голенью ягненка с брокколини. Финалом вечера станет десерт-дижестив и популярный летний итальянский коктейль «сгроппино» на основе просекко и сорбета из лимона.

Петровка улица, дом 30/7 Начало ужина в 19:00

Пикник в Modus

Субботний пикник устраивает ресторан Modus 1 июля на зеленой лужайке около веранды. Там можно будет расслабиться на шезлонге и попробовать блюда шеф-повара ресторана Андрея Жданова, приготовленные на открытом огне. Будут и серьезные позиции вроде стейка «мачете», и полегче вроде «лимонной» курицы и лосося. Главный бонус мероприятия в том, что ресторан находится в самом центре столицы. Весь день будет звучать легкая танцевальная музыка, для детей предусмотрена программа развлечений.

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1-й Тружеников переулок, дом 6 Время проведения с 12:00 до 18:00

Ольга Карпова