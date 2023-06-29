Идеальный переносчик терапевтических генов

Метахроматическая лейкодистрофия (MLD) — редкое (орфанное) наследственное нейродегенеративное заболевание. Ученые научно-исследовательской лаборатории «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии подведомственного Минобрнауки России Казанского федерального университета разработали препарат AAV9-ARSA, который подходит для лечения этой болезни. Как сообщают в вузе, доклинические исследования доказали эффективность и безопасность лекарства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Метахроматическая лейкодистрофия проявляется в виде прогрессирующих двигательных и когнитивных нарушений. MLD — одна из самых распространенных лейкодистрофий, частота которой составляет в среднем 1:40 000. Однако в некоторых изолированных популяциях частота может быть значительно выше. «MLD относится к группе лизосомных болезней накопления и характеризуется повреждением миелиновой оболочки, которая покрывает большую часть нервных волокон в центральной и периферической нервной системе. Возникновение заболевания обусловлено дефицитом фермента арилсульфатазы А (ARSA) или активаторного белка сапозина B (SapB)»,— пояснила первый автор статьи, младший научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Айсылу Муллагулова.

По словам доцента кафедры генетики, ведущего научного сотрудника НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» ИФМиБ Валерии Соловьевой, на данный момент не существует эффективного лечения MLD. Врачи применяют трансплантацию костного мозга, гематопоэтические стволовые клетки или трансплантацию пуповинной крови, но терапевтическая эффективность этих подходов остается недостаточной для предотвращения ухудшения нейрологических симптомов у пациентов.

Альтернативный вариант лечения предлагают ученые из Казани. Они разработали генный препарат, который основан на использовании аденоассоциированных вирусов (ААV 9 серотипа).

Как отмечает руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» и НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов, используются решения на основе вирусных векторов, в частности аденоассоциированных вирусов. «Эти вирусы служат идеальными переносчиками терапевтических генов, которые, попадая в клетки пациента, заменяют работу мутантных, дефектных генов, тем самым восстанавливая нормальное функционирование организма»,— рассказал ученый.

По его словам, основная проблема при лечении заболеваний нервной системы — это плохая проницаемость гематоэнцефалического барьера, препятствующего проникновению лекарств из крови в мозг. Ограниченный доступ препарата к нервной системе при внутривенном (системном) введении снижает эффективность многих терапевтических подходов.

Созданный в КФУ препарат способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и восстанавливать дефицит фермента в нервной системе.

В научной статье представлен сравнительный анализ результатов генной терапии с использованием нового препарата для лечения метахроматической лейкодистрофии при внутривенном или внутриспинномозговом введении у минисвиней (минипигов). После введения AAV9-ARSA минипигам исследователями был обнаружен высокий уровень экспрессии гена и фермента ARSA.

«Нами было проведено расширенное гистологическое исследование, которое доказало эффективность доставки лекарственного препарата в нервную систему подопытных животных. При этом патологических изменений в органах и тканях животных обнаружено не было, что свидетельствует о безопасности разработанного нами генного препарата»,— добавил Альберт Ризванов.

На данный момент ведется подготовка к клиническим исследованиям на взрослых добровольцах на базе университетской клиники КФУ. Планируется поиск индустриального партнера для дальнейшей коммерциализации разработки.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030», которая является одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта «Наука и университеты».

Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в ведущем международном журнале (International Journal of Molecular Sciences.).

Подготовлено при помощи Минобрнауки.