«Яндекс Погода»: 26 июня в Черноземья будет преимущественно пасмурно, до +23°

В понедельник, 26 июня, на территории Черноземья прогнозируется преимущественно пасмурная погода, а среднесуточная температура в регионах составит +20°…+23°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, самым теплым регионом Черноземья станет Тамбовская область, где отметка термометра, несмотря на пасмурную погоду, поднимется до +23°. Немного холоднее будет в Липецкой (+22°), Орловской (+21°) и Воронежской (+19°) областях. Ливень ждет жителей Белгородской области (+17°). Также небольшой дождь пройдет в Курской области (+18°). Эти два региона обещают быть самыми прохладными 26 июня.