Опубликованная на прошлой неделе Национальным бюро экономических исследований США, NBER, работа по истории экономики — «Утрата навыков: доказательства из конца XIX века в американском производстве» интересна сама по себе, т. к. посвящена «антипрогрессу» в индустриализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авторы, Джереми Этэк, Роберт Марго и Пол Род, потратили много сил, чтобы оцифровать данные и доказать на них саму гипотезу об утрате навыков в процессе технического развития человечества. Для этого перекрестному анализу подвергнуты массив первичных данных переписей населения США второй половины XIX века и обширный годовой отчет департамента труда администрации США «Ручной и машинный труд» — изданный в 1910 году двухтомник на 1600 страниц. Основу его составляют таблицы использования труда, в том числе ручного и машинного, в разнообразных производствах (более 600 видов) — данные для него собирались с конца XIX века.

Основной вывод авторов — появление в промпроизводстве паровых машин действительно ответственно за утрату рабочими части навыков и умений, которыми они обладали, пока каждая единица продукции выпускалась ремесленным образом, и за появление на фабриках и заводах незначительного числа «синих воротничков» при массовом найме неквалифицированных работников. Замена пара электричеством несколько притормозила утрату навыков за счет спроса на обученный персонал и возможности увольнения низкоквалифицированного. Но в целом детальное изучение выпуска сопоставимых товаров за полвека показало потерю 15% навыков, что авторы описывают как «не очень значительный, но прямой эффект» прогресса, оговаривая, что процесс значительно усилился позднее в результате разделения труда при развитии транспорта и глобализации.

Казалось бы, что читателю до того, что происходило в США на протяжении последнего века — особенно в контексте обсуждения военного мятежа в РФ. Но фиксация статус-кво по итогам всех пертурбаций пока говорит, что развитие РФ продолжится в прежнем русле — в том числе и технологическое. А значит, власти продолжат и реализацию концепции технологического развития — а она, напомним, предписывает РФ де-факто научиться производить многое из того, что до сих пор покупалось, будь то самолеты, электроника, хайтек-оборудование и масса других полезных вещей.

И здесь работа американских экономистов оказывается к месту: она позволяет оценить, во что обойдется национальный технологический суверенитет тем, кто будет ковать, полировать и паять его своими руками. Говоря попросту — это как минимум восстановление 15% утраченных за годы участия в мировой экономике навыков на каждые рабочие руки.