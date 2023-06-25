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Тогда мы идем к вам

Бойцы ЧВК зашли в Ростов в ночь на субботу 24 июня.

Кадры с места событий - смотрите в фотогалерее «Ъ-Юг».

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Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобиль полиции и военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобиль полиции и военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобили полиции, припаркованные у обочины проезжей части.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобили полиции, припаркованные у обочины проезжей части.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Коммунальная техника во время перекрытия движения по трассе М-4 &quot;Дон&quot;.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Коммунальная техника во время перекрытия движения по трассе М-4 "Дон".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Здание Штаба Южного военного округа на Буденновском проспекте.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Здание Штаба Южного военного округа на Буденновском проспекте.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Колонна военной техники на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Колонна военной техники на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военнослужащие и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военнослужащие и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военнослужащие и местные жители на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военнослужащие и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Военная техника на улице города.

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобиль полиции и военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобили полиции, припаркованные у обочины проезжей части.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Коммунальная техника во время перекрытия движения по трассе М-4 "Дон".

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Здание Штаба Южного военного округа на Буденновском проспекте.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военнослужащие на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Местные жители фотографируются на фоне военной техники.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Колонна военной техники на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военнослужащие и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военнослужащие и местные жители на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК "Вагнер". Военная техника на улице города.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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