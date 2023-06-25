Юг России / Фото 25.06.2023, 21:00 Тогда мы идем к вам Бойцы ЧВК зашли в Ростов в ночь на субботу 24 июня. Кадры с места событий - смотрите в фотогалерее «Ъ-Юг». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ситуация в Ростове-на-Дону. Военная техника на улице города. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобиль полиции и военная техника на улице города. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ситуация в Ростове-на-Дону. Автомобили полиции, припаркованные у обочины проезжей части. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Ситуация в Ростове-на-Дону. Коммунальная техника во время перекрытия движения по трассе М-4 "Дон". 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