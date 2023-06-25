В подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В подмосковном Егорьевске 24 июня задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным следствия, местный житель 1977 г. р. совершал преступные действия в отношении пяти детей на протяжении года.

«По данным следствия, в городе Егорьевске на протяжении года подозреваемый совершал в отношении пяти детей в возрасте 10–13 лет преступления против их половой неприкосновенности, взамен передавая им денежные средства»,— сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Мособласти.

О происходившем сообщили в следственный отдел родители, было возбуждено уголовное дело. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты автомобиль, мотоцикл, на которых, со слов детей, он приезжал к ним, а также иные предметы, сообщает ГСУ СКР по региону. Были проведены опознания с участием потерпевших. Скоро следствие обратится в суд с просьбой об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Мария Федотова