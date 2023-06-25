В Анапе начали проверку сведений об издевательствах школьников над котенком

Полиция Анапы проведет проверку сведений об издевательствах школьников над двухнедельным котенком. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городу.
Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ
По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на улице Ленина, 185. Сообщается, что котенку повредили лапы и выбили глаз.
Полицейские проводят мероприятия по установлению причастных лиц и обстоятельств произошедшего. По итогам мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
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