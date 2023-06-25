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В Краснодаре обновят платную парковку на улице Ставропольской

В Краснодаре начали работы по обновлению оборудования платной парковки на улице Ставропольской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Подрядчик установит систему распознавания автомобильных знаков и оборудование на въезде и выезде с парковки.

«Кроме технических элементов мы планируем обновить на этой парковке кабельные линии. Они прослужили уже больше семи лет и требуют замены»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В текущем году в городе планируют обновить оборудование 10 платных муниципальных стоянок.

Анастасия Донскова

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