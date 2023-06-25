В Прикамье следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка и его матери

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту гибели женщины и ее малолетнего сына. Как сообщает сайт следственного управления, сегодня их тела были обнаружены в ходе тушения пожара на дачном участке в деревне Жебреи Пермского района. По предварительным данным, возгорание произошло 24 июня в пристрое к дому. «Следствием завершен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей», - говорится в сообщении следственного управления.