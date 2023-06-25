Израиль усилит работу дипмиссии в Петербурге дополнительными сотрудниками

Власти Израиля намерены отправить дополнительную группу консульских работников для усиления штата своих дипломатических представительств в Санкт-Петербурге и Москве. Делается это на фоне «последних событий в России», сообщила местная газета Israel Hayom.

Усиление штата консульских сотрудников планируется произвести из-за ожидаемого роста спроса на оформление документов для выезда из РФ в Израиль, уточняется в сообщении.

По данным МИД Израиля, на сегодняшний день в России проживают не менее 70 тыс. граждан этой страны. Помимо этого, еще около полумиллиона россиян имеют право на репатриацию в Израиль.

Ранее израильский МИД рекомендовал своим гражданам тщательно обдумать необходимость своего дальнейшего пребывания в РФ и постараться в любом случае «держаться подальше от очагов напряженности».

Накануне «Ъ» писал, что последние события в России также обсуждались на экстренно созванном внеочередном заседании Совета безопасности Республики Казахстан.

Также стало известно, что Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз.

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