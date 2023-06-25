Глава СКР заинтересовался шоу каскадеров в Челябинске, где пострадал ребенок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручить руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования маленького ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем telegram-канале.

По данным СМИ, во время представления, проходившего возле торгов-развлекательного комплекса «Родник», в голову трехлетнего мальчика отлетела гильза. Родители отвезли ребенка в травмпункт.

По данному факту региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку.

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