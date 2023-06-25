На Кубани 18-летний водитель иномарки сломал позвоночник, врезавшись в дерево

В Северском районе в результате автомобильной аварии 18-летний водитель иномарки доставлен в больницу с травмами спины и головы. По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, молодой человек въехал на автомобиле в дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

ДТП произошло утром 25 июня на автодороге в районе села Львовское. Водитель двигался со стороны станицы Северской на Peugeot 307. Сообщается, что он превысил скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

Пострадавший в настоящее время находится в Северской районной больнице.

Анастасия Донскова

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