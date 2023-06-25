В первом туре РПЛ «Урал» сыграет с ЦСКА, матч пройдет 23 июля в Екатеринбурге

Футбольный клуб «Урал» в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) примет в Екатеринбурге ЦСКА, следует из календаря, опубликованного РПЛ. Матч пройдет 23 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Екатеринбург Арена»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Екатеринбург Арена»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во втором туре уральская команда примет «Пари НН». Матч состоится 30 июля. Затем ФК «Урал» ждет выездной матч с «Оренбургом» (6 августа). В четвертом туре «Урал» сыграет домашний матч с московским «Спартаком» (13 августа), в пятом — встретится с «Балтикой» в Калининграде (20 августа).

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА на втором месте, у него 58 очков.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте