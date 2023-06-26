Финалистского полку прибыло

В фортепианной номинации конкурса имени Чайковского финалистов будет не шесть, а восемь. Так решил Денис Мацуев, в третий раз возглавляющий жюри пианистов на «Чайковском» и с каждым разом все более смело нарушающий регламент конкурса. Под его руководством жюри раз за разом благосклонно пропускает не только больше конкурсантов во второй тур, давая им шанс еще одного выступления перед публикой в Большом зале консерватории и перед онлайн-аудиторией (в том числе продюсерской), но и наращивает количество финалистов и лауреатских премий. Итоги второго тура комментирует Ирина Михалкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюри пианистов во главе с Денисом Мацуевым (в центре) решило увеличить количество финалистов против положенного

Фото: Евгений Евтюхов Жюри пианистов во главе с Денисом Мацуевым (в центре) решило увеличить количество финалистов против положенного

Фото: Евгений Евтюхов

Надо заметить, что подобная щедрость жюри, в фортепианной номинации конкурса Чайковского ставшая уже ожидаемой, пока еще не коснулась других специальностей. Как, например, заметил Александр Князев, объявляя итоги виолончельного тура, конкурс есть конкурс, и каждый знает, на что он идет. В виолончельной номинации пропустили в финал шестерых (по трое из России и Южной Кореи): Ивана Сендецкого, Марию Зайцеву, Василия Степанова, Ёл Ли Дона, Ын Ён Ли, Хёк Пак Сана. Шесть финалистов выбрало и жюри скрипичного конкурса: из российских музыкантов прошли Даниил Коган, Равиль Ислямов и Елена Таросян, вторая половина финалистов — из Азии: Ким Ке Хи (Южная Корея), Цзян Иин и Ло Чаовэнь (Китай).

Между тем день подведения итогов второго тура и продолжавшихся еще конкурсных выступлений был тревожным для конкурса: в Москве с утра ввели режим КТО, и было неясно, продолжится ли вообще конкурс и состоится ли третий тур в столь экстремальных условиях. Но организаторы приняли решение продолжать работу в штатном режиме, поэтому на прослушиваниях в Московской консерватории публика с такой же активностью заполняла залы, как и в другие дни.

У пианистов программы конкурсантов во втором туре были выстроены в более свободном формате: уже не по академическим школьным лекалам — Бах, сонатная венская классика, этюды и обязательный Чайковский, а по выбору самих конкурсантов с учетом часового хронометража. Так, юный Сергей Давыдченко выбрал для второго тура сразу две сонаты — си-минорную Листа и восьмую Прокофьева. И оба труднейших сочинения юный пианист, недавно еще побеждавший на детских конкурсах и действительно богато одаренный пианистическими качествами — красотой звука, технической свободой, свежей эмоциональностью, исполнил убедительно и уверенно. А замечательный японский пианист Коки Куроива, не прошедший в финал, построил свою программу исключительно на русской музыке, включавшей и головоломную плетневскую редакцию Концертной сюиты Чайковского из балета «Щелкунчик», и рахманиновскую Вторую сонату, и «Фантазию» Скрябина, и простой по тексту, но тонко интерпретированный «Ноктюрн» Балакирева (№3, ре минор).

Одним из самых «атмосферных» мгновений прошедшего тура было выступление Марселя Тадокоро, ученика Рены Шерешевской, не попавшего в финал. Обаятельный харизматичный пианист буквально обворожил зал абсолютной исполнительской свободой, прозрачной, чисто французской колористикой звука и неканоническими интерпретациями (например, соната Чайковского до диез минор прозвучала у него как меланхолическая импровизация). А исполненная в конце программы шансонная «En avril a Paris» («Весна в Париже») Шарля Трене — Алексиса Вайсенберга, неожиданная для конкурсного формата, оставила легкий ностальгический шлейф «фиалкового» Парижа.

В финале не придется услышать и итальянца Алессандро Виллалву — как казалось, одного из безусловных претендентов на конкурсный пьедестал, блестяще подготовленного к конкурсу, сложившегося артиста, с очень индивидуальным и живым пониманием музыкального текста. Седьмую сонату Прокофьева он сыграл в ключе, близком интерпретациям послевоенной авангардной музыки, чрезвычайно интересно артикулировав экспериментальный дух сочинения.

Среди тех, кто прошел в финал,— Джордж Харлионо из Великобритании, удививший филигранным, словно в масштабе petit, исполнением фрагментов из балета «Петрушка» Стравинского, и Энджел Станислав Вонг (США), с крупным романтическим масштабом исполнивший си-минорную сонату Листа, две интересные пианистки из Азии — Мао Сюаньи (Китай) и Ё Соа (Южная Корея), а также четверо российских пианистов — Сергей Давыдченко, Илья Папоян, Станислав Корчагин и Валентин Малинин. В финале они будут играть по два фортепианных концерта с Госоркестром имени Светланова (дирижер Алексей Рубин). Семеро финалистов выбрали Первый концерт Чайковского, и только Илья Папоян рискнет сыграть его Второй концерт, с которым на прошлом конкурсе триумфально победил француз Александр Канторов.

Обычно к третьему туру прибывали из разных стран представители музыкального менеджмента, которые здесь же, на месте, подписывали ангажементы с лауреатами и участниками конкурса: в этом и был главный смысл последнего — дать старт международной карьеры молодым музыкантам. В этом году подобные перспективы вряд ли возможны, но вопрос о том, кто возьмется раскручивать нынешних лауреатов конкурса Чайковского вне России, с приближением финала становится все актуальнее.