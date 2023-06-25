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Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Нижнем Новгороде

Полицейские со спецназом задержали в Нижнем Новгороде водителя иномарки, под сиденьями в машине обнаружили 4 кг наркотика N-метилэфедрон. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Задержанный объяснил оперативниками, что перевозил запрещенные вещества в другой регион и собирался продать бесконтактным способом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Обвиняемый арестован, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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