За сбитого лося осудили жителя Удмуртии

Жителя Удмуртии осудили за сбитого лося на дороге Алнашского района. Как сообщает пресс-служба Индустриального районного суда, с иском о возмещении вреда, причиненного охотничьим угодьям, оборотилось министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре прошлого года в охотничьих угодьях ответчик двигался на автомобиле со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над движением транспорта, в результате чего совершил наезд на животное. Пятилетний лось погиб на месте. Ущерб животному миру причинен в размере 80 тыс. руб.

Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.