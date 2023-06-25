В Екатеринбурге потеплеет до +24°С

В Екатеринбурге к середине предстоящей недели потеплеет до +24°С. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

В Свердловской области в понедельник, 26 июня, ночью ожидается +6…+11°С, днем +17…+22°С. В Екатеринбурге ночью +9…+11°С, днем +17…+19°С. Переменная облачность, кратковременный дождь.

Во вторник, 27 июня, в регионе потеплеет до +23°С, в Екатеринбурге ожидается до +22°С. В области местами кратковременные дожди, грозы. В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков.

В среду, 28 июня, на территории Свердловской области ожидается потепление до +24°С, местами кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге днем прогнозируют +22…+24°С. Переменная облачность, без существенных осадков.

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