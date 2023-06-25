У каждого третьего жителя Ижевска случаются конфликты из-за кондиционеров на работе

В столице Удмуртии каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

У 51% опрошенных работников ссор в коллективе на эту тему не бывает. Еще у 17% кондиционеров к помещении нет.

Наибольший дискомфорт в коллективе испытывают сотрудники от 35 до 44 лет — среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 35%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 29%. Мужчины сообщают о конфликтах чаще женщин — 39% против 25% соответственно.