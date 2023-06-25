Зарубежные СМИ: Какими будут последствия действий ЧВК «Вагнер»?

Президент США Джо Байден обсудил по телефону ситуацию в России с лидерами трех западных государств, сообщили в Белом доме. Американский лидер переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На попытку вооруженного мятежа, предпринятую Евгением Пригожиным и бойцами возглавляемой им ЧВК «Вагнер», отреагировали и зарубежные СМИ. Оценки некоторых из них — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

До кризиса 24 июня, пишет The New York Times, многие аналитики допускали, что Евгений Пригожин рассчитывал стать частью политического истеблишмента. Теперь его будущее туманно, неясно, сможет ли он когда-то вернуться в Россию. Ранее он использовал свою вражду с генералами, чтобы создать образ лидера-популиста, защищающего права простых военнослужащих.

Тем временем американские официальные лица считают, что у него еще есть козыри. Бывший посол НАТО Курт Волкер назвал субботние договоренности «позиционированием». По его словам, «Пригожин хочет, чтобы его считали героем для россиян, пока он выстраивает дополнительную поддержку и выдвигает новые требования».

События в России вызвали беспокойство в Белом доме. Байден отложил свой отъезд в Кэмп-Дэвид, Джейк Салливан — в Данию, чтобы провести видеобрифинг. Для понимания происходящего администрации приходилось изучать данные разведки и отслеживать соцсети. Аналитик российских спецслужб Андреа Тейлор отметила, что возможности США влиять на происходящее ограничены.

Вопросом, что будет с Пригожиным, задается и The Wall Street Journal. Его попытка марша на Москву подчеркнула его влияние. Но конечный результат ставит вопрос, не просчитался ли руководитель ЧВК «Вагнер» и сможет ли он сохранить какую-либо власть, находясь в Беларуси.

Сделка Кремля с Евгением Пригожиным, вероятно, будет в лучшем случае кратковременным перемирием, пишет The Washington Post. Примечательно что вагнеровцы могли относительно свободно перемещаться, несмотря на ордер на арест Пригожина. Это говорит скорее о страхе и апатии местных властей, а не активной поддержке лидера ЧВК. Неизвестно и то, продолжат ли бойцы ЧВК воевать на Украине.

Попытка мятежа ставит в неловкое положение некоторых арабских лидеров, пишет Bloomberg. Объединенные Арабские Эмираты и Египет имеют давние связи с Пригожиным, к примеру, сотрудничали с ЧВК «Вагнер» при поддержке лидера ливийских повстанцев. Лидеры арабского мира, несомненно, последуют примеру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заверят Путина в своей поддержке. А поскольку президент России обвинил своего старого друга в измене, то арабским государствам не нужно будет долго уговаривать сделать Пригожина изгоем. Они будут гораздо более восприимчивы и к призывам из Вашингтона, чего не скажешь об африканских государствах, которые больше зависят от использования наемников, заключает агентство.

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