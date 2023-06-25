Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кубке России по футболу воронежский «Факел» попал в группу с ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургом»

Вчера прошла жеребьевка группового этапа пути клубов Российской премьер-лиги в Кубке России сезона 2023/24. Как сообщил на своем сайте воронежский ФК «Факел», его соперниками на данном этапе соревнования (в группе A) станут: столичный ЦСКА, «Оренбург», и «Сочи».

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

Другие команды РПЛ составили следующие группы: B - «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»; C - «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»; D - «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН». По итогам этой стадии два лучших участника из каждой группы выйдут в плей-офф пути РПЛ. Но и клубы, которые займут третьи места, отправятся в плей-офф пути регионов. Только команды, финиширующие последними в группе, завершат выступления в турнире.

Напомним, что как и в сезоне 2022/23, Кубок поделен на две части – путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. При этом на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал это сетки будет состоять из одного этапа.

В прошлом розыгрыше кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...