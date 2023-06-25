В Кубке России по футболу воронежский «Факел» попал в группу с ЦСКА, «Сочи» и «Оренбургом»

Вчера прошла жеребьевка группового этапа пути клубов Российской премьер-лиги в Кубке России сезона 2023/24. Как сообщил на своем сайте воронежский ФК «Факел», его соперниками на данном этапе соревнования (в группе A) станут: столичный ЦСКА, «Оренбург», и «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Другие команды РПЛ составили следующие группы: B - «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»; C - «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»; D - «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН». По итогам этой стадии два лучших участника из каждой группы выйдут в плей-офф пути РПЛ. Но и клубы, которые займут третьи места, отправятся в плей-офф пути регионов. Только команды, финиширующие последними в группе, завершат выступления в турнире.

Напомним, что как и в сезоне 2022/23, Кубок поделен на две части – путь РПЛ (верхняя сетка) и путь регионов (нижняя). В турнире использована система двойного выбывания: команды, проигравшие в плей-офф пути РПЛ, перейдут в аналогичную стадию пути регионов. При этом на последней стадии клуб, который потерпит поражение в финале пути РПЛ, покинет турнир, а победитель встретится с финалистом пути регионов. Финал это сетки будет состоять из одного этапа.

В прошлом розыгрыше кубка «Факел» занял последнее место в группе и закончил выступление на первом этапе соревнования.

Владимир Зоркий