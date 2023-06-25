Жителям выдадут карту

В Удмуртии к концу 2024 года появится «Карта жителя» — многофункциональный инструмент, включающий в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты. Соглашение о реализации этого проекта подписали на ПМЭФ правительство региона и Сбербанк. При этом ранее в республике уже выпускали схожий продукт — универсальную электронную карту (УЭК). В госсовете республики считают, что концепция УЭК изначально не демонстрировала преимуществ для граждан и требовала существенной проработки на уровне законодательной базы. Ожидается, что «Карта жителя» объединит социальные и коммерческие сервисы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Удмуртии будут реализовывать проект «Карта жителя Удмуртской Республики». Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава региона Александр Бречалов и первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Первый этап планируют внедрить к концу 2024 года. «Карта жителя» — многофункциональный инструмент, включающий в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты. Ее можно будет использовать как проездной в городском транспорте, предъявлять в поликлинике вместо паспорта, полиса и других документов. Предполагается программа лояльности — за активное пользование будут начисляться бонусы, которые можно тратить на различные услуги и покупку продуктов.

«”Карта жителя” — это, прежде всего, про удобство наших граждан. На одном цифровом носителе будут объединены государственные и коммерческие сервисы в соответствии с его индивидуальным набором льгот и систем лояльности»,— рассказал господин Бречалов.

Цифровые технологии кардинально улучшают клиентский опыт во многих сферах, и такой проект, как карта жителя, наглядно это подтверждает, отмечает Кирилл Царев. «Это будет действительно универсальная карта — сейчас мы вместе с правительством республики прорабатываем ее наполнение и другие организационные вопросы»,— прокомментировал господин Царев. В марте 2023 года Сбер запустил в Удмуртии билетную систему оплаты проезда на общественном транспорте «СберТройка». Она доступна на части маршрутов в Ижевске, Сарапуле, Можге и Завьялово.

Министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов отметил, что цифровую платформу «Карты жителя» планируется создать на базе системы «Мир». «Сейчас предстоит разработать концепцию, сформировать единую цифровую платформу, проработать вопрос предоставления льгот и мер поддержки населения — впереди много работы»,— поделился министр.

В 2013 году в Удмуртии, как и в целом ряде регионов, уже начинали выпускать схожий федеральный продукт — универсальную электронную карту (УЭК). С помощью нее также можно было получить государственные и региональные услуги, оплатить проезд в городском транспорте, обращаться в медицинские организации, а также оплачивать товары и услуги. С 2017 года УЭК выпускать перестали. Среди причин свертывания проекта на федеральном уровне назвали невостребованность со стороны граждан, планы по переходу на электронные паспорта и решение с нуля создать национальную систему платежных карт.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров считает, что разнообразие различных цифровых сервисов создает жесткую конкуренцию между их разработчиками, что ставит во главу угла универсальность и удобство того или иного цифрового инструмента, его влияние на качество жизни.

«Считаю, что данный проект будет действительно полезен для пользователей при реальной комплексной проработке его механизмов. И наиболее интересно выглядит анонс инициаторов, что “Карта жителя Удмуртии” объединит не только социальные сервисы в едином пластике, но и интегрирует их с коммерческими системами лояльности»,— прокомментировал господин Ягафаров.

Говорить о преимуществах «Карты жителя» перед иными инструментами, будь то проездной на общественный транспорт или бонусная карта магазина, вероятно преждевременно, отмечает Тимур Ягафаров. Однако многофункциональность сегодня — это серьезное преимущество, и от того, как рационально оно будет реализовано, зависит успех проекта. «Концепция УЭК, на мой взгляд, изначально не демонстрировала преимуществ для граждан, требовала существенной проработки на уровне законодательной базы и особенно вызывала опасения пользователей с точки зрения защиты персональных данных. Но данный опыт послужит в качестве подспорья в решении организационных вопросов и наполнения “Карты жителя Удмуртии”»,— добавил господин Ягафаров.

Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин говорит, что идея внедрения цифрового документа идентификации гражданина обсуждается на государственном уровне не менее десяти лет, но в полном объеме так и не была реализована. По его словам, одна из причин — недостаточность компонентной базы, однако сейчас появляется все больше технологических возможностей. «Значительная часть граждан выражает интерес к таким цифровым документам, объединяющим возможности государственных и коммерческих сервисов, имеющим очевидные преимущества. Но вопрос потенциальной компрометации персональных данных и вмешательства в частную жизнь, например, посредством встраивания в цифровой документ модуля социального рейтинга, остается открытым»,— поделился эксперт.

Татьяна Колегова