В Челябинской области стартовал форум «Утро»

Форум уральской молодежи официально открылся в Челябинской области. На территорию горно-лыжного центра «Солнечная долина» под Миассом съехались 500 молодых людей, а также педагоги и наставники из 30 регионов РФ, гости из ДНР и ЛНР, Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба правительства региона.

В первый день работы форума там побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил всех с Днем молодежи, а также встретился с делегацией Южного Урала, где обсуждались вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, гранты для молодежи, а также инициативы и проекты самих молодых жителей региона. Кроме того, он посетил площадки других уральских регионов.

Форум «Утро» будет работать в Челябинской области до 29 июня. В первый день участники могли защитить проект, чтобы получить грант от Росмолодежи. Всего заявки поступили от 108 человек.

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