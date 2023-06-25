Торги по продаже «Мотовилихинских заводов» начинаются заново

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» объявил о проведении новых торгов по реализации имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из сообщения на ЕФРСБ, начальная цена лота составляет 9,481 млрд руб. По условиями торгов, имущество передается победителю в состоянии «как есть», никакие претензии по этому поводу не принимаются. Заявки на участие могут быть поданы до 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника контролируют структуры «Ростеха», основным кредитором является ООО «РТ-Капитал». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (оборонная продукция), а также в ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение». Первые и последующие торги по реализации имущества предприятия единым лотом были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Потом актив продавался в форме публичного предложения. По его итогам имущество предприятия могло быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб. Заново торги были объявлены, поскольку в состав лота были включены кислородная станция на территории предприятия, склад баллонов и земельные участки под ними.

Стоит отметить, что ряд миноритарных акционеров предприятия активно оспаривает как процедуру проведения торгов, так и оценку имущественного комплекса предприятия. Совладельцы уверены, что она должна быть выше, поскольку предприятие загружено заказами.