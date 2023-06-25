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«Яндекс Погода»: 25 июня в Черноземья пасмурно, температура повысится лишь до +23°

25 июня, на территории Черноземья ожидается преимущественно пасмурная погода, а среднесуточная температура составит +20°…+23°», следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, самым теплым регионом Черноземья в воскресенье станет Белгородская область, где отметка термометра поднимется до +23°. Прохладнее всего будет в Тамбовской и Липецкой областях, где температура воздуха прогреется до +20°. Облачная погода ожидается в Курской области, где температура воздуха достигнет +22°. Такая ж температура при пасмурной погоде ожидается в Воронежской и Орловской областях.

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