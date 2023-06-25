В Перми ликвидируется компания-бывший владелец ипподрома и ресторана «Живаго»

ООО «Конкур-Пермь», ранее владевшее городским ипподромом и зданием бывшего ресторана «Живаго», ликвидируется. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», запись о ликвидации общества была внесена 22 июня. Ликвидацией «Конкур-Прикамье» занялся Вячеслав Добрынин, возглавляющий компанию с 2019 года.

ООО «Конкур-Пермь», учрежденное в 2011 году, имеет уставной капитал в размере 106 тыс. руб. Общество занимается арендой и управлением недвижимостью. Компания близка экс-депутату заксобрания Андрею Маркову. Ранее «Конкур-Пермь» владело территорией ипподрома на шоссе Космонавтов, площадка была продана столичному девелоперу «РосЕвроДевелопмент» (ныне Malltеch). На месте ипподрома Malltеch построил ТРЦ «Планета». С 2018 года главным активом «Конкур-Пермь» было бывшее здание ресторана «Живаго», в котором затем находился ТЦ «Zoom». Этот объект выставили на продажу в конце 2020 года за 145 млн руб. К нему в свое время присматривались девелоперы для жилой застройки. Затем здание хотели купить краевые власти для нужд минсоцразвития, но потом отказались. Весной 2023 года актив приобрел девелопер «Ингрупп». Как компания распорядится зданием и участком под ним, не раскрывается.