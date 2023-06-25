Инфляция на «ручнике»

Годовая инфляция в Краснодарском крае по итогам мая составила 2,57%, что немногим выше, чем в целом по России. Этому, по словам экспертов, способствовало восстановление потребительской активности и ослабление рубля, а также начало туристического сезона в регионе. В целом аналитики Центробанка придерживаются годовых инфляционных ожиданий в пределах 4%. Власти и предпринимательское сообщество считают данную планку комфортной. Эксперты уверены, что стабильность этого показателя гораздо важнее для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, чем сама величина инфляции.

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Продукты — дешевле, услуги — дороже

Годовая инфляция в Краснодарском крае в мае 2023 года составила 2,57%, в Южном федеральном округе — 2,66%. Эти показатели практически не изменились по сравнению с апрелем. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном ГУ Банка России. По данным регулятора, в целом по России уровень инфляции составил 2,51%.

«Проинфляционное влияние оказали восстановление потребительской активности и накопленный эффект произошедшего с начала года ослабления рубля. Сдерживающими инфляцию факторами стали снижение издержек производителей и рост предложения на отдельных продовольственных рынках»,— рассказали в Южном ГУ ЦБ РФ.

Так, в частности, снижение издержек производителей и увеличение предложения ряда продуктов питания на юге России привели к снижению цен на продовольствие в годовом сопоставлении. В мае этого года цены на продовольственные товары снизились на 0,21% в годовом выражении после прироста на 0,23% месяцем ранее.

«Рекордный урожай зерна прошлого года позволил увеличить производство и снизить стоимость муки. В связи с этим сократились затраты кондитерских предприятий и годовые темпы прироста цен на печенье, торты, кексы и рулеты уменьшились. Эти же причины обусловили ускорение снижения цен на макаронные изделия»,— говорят в регуляторе.

Увеличилось также производство сырого молока. Одновременно снизились расходы животноводов на корма за счет наращивания их выпуска, снижения цен на зерно и мер господдержки. В результате рост цен на молоко в годовом выражении замедлился (снижение по отношению к апрелю на 2,3%) и снизились годовые темпы прироста цен на сыры. По сранению с апрелем снизились цены на яйца (на 9,5%), подсолнечное масло (на 5,6%), гречневую крупу (на 4,1%), черный байховый пакетированный чай (на 4%) и пр.

Рост цен на непродовольственные товары в мае 2023 года ускорился и составил 0,69% после 0,55% в апреле. Произошел рост цен на подержанные легковые иномарки и новые отечественные автомобили, поскольку, как сообщают в Южном ГУ ЦБ РФ, автопроизводители перенесли в цены возросшие из-за перестройки производственных цепочек издержки. Происходившее с начала года ослабление рубля также привело к замедлению годового снижения цен на смартфоны. «Ускорился рост потребительских цен на бензин, однако годовые темпы прироста (1,15%) остались ниже общего уровня инфляции в округе»,— отметили в регуляторе.

По данным Краснодарстата, в мае наиболее значительно повысились цены на газовое моторное топливо (на 18,6%), жидкие чистящие и моющие средства (на 3,8%), спички (на 1,9%), порошки стиральные (на 1,3%). Снизились цены на туалетную бумагу (на 2,8%), сухие корма для домашних животных (на 1,9%) и детские подгузники (на 1,6%).

В мае увеличился годовой темп роста цен на услуги. Инфляция в этом сегменте достигла 11,13% после 10,44% в апреле. Цены выросли на отдых в Турции и отдельных странах Средней Азии. Популярность внутреннего туризма вызвала рост цен на услуги железнодорожного транспорта.

В то же время снизилась стоимость авиаперелета в салоне экономического класса (на 26,4%), поездки на отдых в Египет (на 9,5%) и услуг аренды автомобилей (на 2,6%).

Порог в 4%

Как отметил на прошедших в конце мая в Краснодаре общественных консультациях по денежно-кредитной политике (ДКП) зампред Банка России Алексей Заботкин, регулятор для поддержания ценовой стабильности с 2015 года следует стратегии таргетирования инфляции. Тогда же, по его словам, была определена и ее цифровая величина — вблизи 4%.

«Сегодня нам важно понять, насколько цель вблизи 4% по-прежнему актуальна или есть предпосылки к тому, чтобы следовать более амбициозной, более низкой цели. Если не сейчас, то в какой-то отдаленной перспективе»,— говорит господин Заботкин

По словам начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца, годовая инфляция на юге России часто бывает выше общероссийской. Так, с 2017 по 2021 год она в целом по стране в среднем составляла 4,2%, а в южном макрорегионе — 4,4%.

«С одной стороны, это связано с особенностями структуры потребления. Доля продовольствия в потребительской корзине жителей регионов ЮФО и СКФО выше, чем по стране: 42% против 38% в России. Соответственно, если цены на продукты растут быстрее других товаров и услуг, они оказывают большее влияние на уровень региональной инфляции в целом. Также превышение общероссийских значений связано с ростом турпотока. Это сказывается на ценовой динамике не только услуг санаторно-курортного комплекса, но и смежных, например, общественного питания. Как правило, динамика цен на услуги размещения и общепит в южном макрорегионе практически всегда превышает общероссийскую»,— говорит господин Эберенц

Кроме того, по словам начальника Южного ГУ Банка России, юг страны всегда был не только здравницей, но и житницей России, соответственно, большие объемы урожая, новые сады и тепличные комплексы, а также улучшающаяся с каждым годом логистика, позволяющая приезжать за этим урожаем из других регионов, также непосредственно влияет на наценку на сельскохозяйственные товары.

Край в портфеле

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев считает, что для региона инфляционный баланс на уровне 3–5% является оптимальным. Стабильность инфляции, по его словам, позволяет краевым властям стимулировать инвесторов к реальной инвестиционной деятельности. Министр отмечает, что в условиях стабильной инфляции инвестиционные решения принимаются достаточно быстро и имеют более длительный горизонт планирования. В противном случае, даже если инфляция имеет низкие значения, но не стабильная, горизонт планирования сужается до максимально короткого срока.

«С 2010 до 2020 годы, когда происходило таргетирование ценовой политики, основным фактором роста экономики Краснодарского края был спрос. Основной прирост в отрасли почти полностью приходился на мигрантов, а это по региону порядка 30–35 тыс. человек в год. Данный фактор обеспечивал медленный рост валового регионального продукта. Таким образом, до 2020 года у нас практически не было никаких других источников для развития. В конце 2020 года мы поняли, что нужно выходить на экономику предложения, а она возможна только в том случае, когда инфляционные ожидания инвесторов являются стабильными. Очевидно, когда ты не понимаешь, что будет завтра, вряд ли ты будешь принимать рискованные решения о трате денег. С этого момента наши основные инвестиции в основной капитал края увеличились с 15–20 млрд руб. в год до 150 млрд руб. в 2023 году»,— рассказывает господин Юртаев.

По словам министра, власти используют стратегию инвестирования в инфраструктуру, которая, в свою очередь, привлекает частные инвестиции. Мультипликатор в данном случае определен примерно один к пяти. Основным источником финансирования объектов капитального строительства, отмечает Алексей Юртаев, являются, как правило, федеральные деньги, которые возвратные и платные. Соответственно, задача краевых властей — окупить эти вложения в любом случае, и тем самым не создать инфляционную гонку, когда деньги бюджета тратятся на проекты, не показывая отдачи.

«В прошлом году, для понимания, инвестиционные ожидания у нас были 590 млрд руб., а к концу года мы вышли на показатель 700 млрд руб. В этом году у нас будет порядка 750 млрд руб. частных инвестиций. И это к 150 млрд руб. государственных. Все это инвестиции с горизонтом от шести-семи лет, что в среднем является периодом окупаемости текущих инвестпроектов»,— рассказывает господин Юртаев.

Примером эффективности данной стратегии, по его словам, является тот факт, что с 2015 по 2020 год экономика Краснодарского края практически не росла (около 0%), а с конца 2020 года по конец 2022 года темпы роста составили 8%. В целом с 2015-го по 2022 год региональная экономика выросла на 11%.

«Мы понимаем, что если инфляционные ожидания будут неустойчивые — мы потеряем основной инвестиционный портфель, который позволяет нам прирастать»,— отмечает министр.

Ситуацию с прошлым годом и вынужденной мерой Банка России по росту ключевой ставки, по словам Алексея Юртаева, удалось сгладить благодаря льготным программам инвестиционного кредитования, кредитования МСП и пр.

Крупный малому рознь

Председатель Краснодарского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев констатирует, что рост ключевой ставки в 2022 году был нивелирован государственными мерами поддержки, что привело даже к росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Кризис научил нас более быстро принимать решения. Моменты, близкие к панике, приводили к необоснованному росту цен на продовольствие и социально значимые товары, поскольку, когда в широких слоях населения возникает мысль, что чего-то не хватит, сразу же возникает ажиотажный спрос и рост цены, а все это приводит к тому, что параметры инфляции выходят из-под контроля. Очень важно, когда есть грамотное управление»,— отмечает господин Московцев.

По его словам, Кореновский молочно-консервный комбинат выходил из положения с помощью гарантий поставщикам. «Мы их убеждали, что никуда не денемся, разговаривали и просили не реагировать резко на какие-то сиюминутные вызовы, а строить долгосрочные программы. В итоге сегодня наша компания занимает первое место в Краснодарском крае по объему переработки молока, а уровень цены средний и даже ниже по отрасли. Это, в свою очередь, дает возможность не повышать цены на полке, следовательно, реализовать больше продукции»,— говорит спикер.

По словам генерального директора ООО «Деметра трейдинг» Романа Крона, как любая трейдинговая структура, возглавляемая им компания пользуется большими объемами кратковременного финансирования. Цена на грузы, с которыми работают трейдеры, по словам господина Крона, формируется не только и не столько уровнем инфляции, сколько балансом спроса и предложения.

«Если мы вспомним февраль и последующие месяцы 2022 года, то, помимо стандартной ситуации спроса и предложения, возникло огромное количество рисковых факторов, которые повлияли на стоимость грузов. В силу того, что наша компания не работает напрямую с физическими лицами, не является производственным или перерабатывающим предприятием, инфляция и инфляционные ожидания у нас отражаются больше всего на стоимости фонда оплаты труда сотрудников и тех индексаций, которые мы планируем при определении нашего бюджета. Тем не менее на деятельности нашей компании сильно сказывается политика Центрального банка по формированию ключевой ставки и уровень ее ожиданий. Те действия, которые были предприняты по стабилизации ставки в прошлом году, привели к высоким объемам экспорта в этом. А экспорт для Краснодарского края является основным катализатором экономики, поэтому текущая политика Банка России нами оценивается как стабильная, позволяющая трейдингу развиваться и находится на стабильном уровне»,— заявил Роман Крон, добавив, что доступность денежных средств сегодня в отрасли трейдинга значительно выше, чем она была в 2018–2019 годах.

Если говорить с точки зрения малого бизнеса, то, по словам председателя Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэля Башмакова, 2022 год для бизнеса был сравним с «американскими горками», и если для крупных компаний это время пережить было проще, то малому бизнесу — сложнее.

«Конечно, совместные действия Банка России, федерального и регионального правительств оказали определенное воздействие. То, что в Краснодарском крае большое количество целевых кредитов с низкой ставкой, мы считаем большим плюсом. В том числе займы в области импортозамещения, что позволяет в перспективе полностью уйти от зависимости импорта, что сильно влияет на таргетированную инфляцию. Однако мы считаем, что Банку России следует более смело двигаться в сторону снижения ключевой ставки. Это даст больше возможностей бизнесу получать заемные средства под более низкие проценты и позволит снизить инфляцию. Мы отовсюду слышим, что у нас низкая инфляция, но, на наш взгляд, реальная инфляция выше, и на это, наверное, тоже стоит обращать внимание при планируемых Банком России действиях»,— резюмирует господин Башмаков.

Вопрос доверия

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов считает, что правы и потребители, которые бы хотели иметь максимально низкую инфляцию, и представители бизнеса, для которых высокая инфляция является средством к получению прибыли, а также «маскировки неэффективности своей деятельности».

«Денежно-кредитная политика — это про максимизацию общественного благосостояния. При выборе уровня инфляции мы думаем о достижении ценовой стабильности. Это как плавающий валютный курс: слабый рубль выгоден экспортерам, сильный рубль — выгоден импортерам. Баланс позволяет найти плавающий валютный курс, который также является частью таргетирования инфляции. Проводя денежно-кредитную политику, мы также определяем этот оптимум. Результаты наших исследований показали, что оптимальная цель инфляции по всей России находится на уровне 1%. Это сугубо научное исследование. Мне кажется, что большинство Центробанков мира приходит к похожим выводам, но на практике цели инфляции оказываются выше. В среднем 2–4%»,— говорит господин Тремасов.

По его словам, устанавливая цифры инфляции, все Центробанки мира принимают во внимание ряд факторов. Один из основных — макроэкономическая стабильность. Так, в странах с более высокими суверенными кредитными рейтингами цели инфляции — ближе к нулю. В странах с развивающимися экономиками — 3–4%.

Второй важный момент, по словам спикера,— доверие населения и бизнеса денежно-кредитной политике. Там, где доверие выше, там инфляция, как правило, ниже.

«В Конституции за Центральным банком закреплена функция обеспечения стабильности национальной валюты. Мы достигаем этого за счет обеспечения ценовой стабильности. Дело в том, что в долгосрочном периоде стабильность курса национальной валюты зависит от уровня инфляции у нас и у наших стран-торговых партнеров. Исследования показали, что переход к таргетированной инфляции в 2014–2015 годах на уровень 4–5% был оправдан. Это позволило повысить макроустойчивость российской экономики, что подтвердилось в 2022 году, когда мы пережили такой масштаб шока, который мало какая экономика испытывала. Накопленная стабильность в значительной мере сгладила это. Что касается доверия к проводимой денежно-кредитной политике, то нам удалось "заякорить" как минимум основных участников рынка. Инфляционные ожидания населения пока остаются на повышенном уровне»,— рассказал Кирилл Тремасов.

Он добавляет, что к концу 2021 года в России сложились все условия, чтобы снизить цели по инфляции с 4 до 3%. Однако 2022 год внес свои коррективы, и сейчас уже это не актуально.

Бизнес ждет точечные меры

Как отмечает заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди, самый лучший антиинфляционный механизм — это конкурентность. Глубина инфляционных процессов, по его словам, которая воспринимается обществом в виде роста цен, лежит именно в сфере конкуренции. Не может быть эффективной денежно-кредитной политики и низкого уровня инфляции в условиях подавленной конкуренции. Для предпринимательского сообщества большее значение имеет даже не сам уровень инфляции, а тренд — ее стабильность или рост, отмечает экономист.

«Те 4% инфляции, которые мы имеем сегодня,— это соизмеримо со странами-торговыми партнерами и оправданный уровень. Но сегодня население страны не растет, а снижается, соответственно, совокупный спрос стагнирует. Во-вторых, производительность труда тоже не растет или растет крайне медленно. Это связано с тем, что мы отрезаны от технологий. Поэтому тот уровень инфляции, который сегодня есть, в первую очередь призван стимулировать не конечный спрос, а инвестиционный спрос. Уровень в 4% не позволяет разгонять инфляцию на уровне потребления и удушать в будущем инвестиционный рост, а с другой стороны, сегодня мы понимаем, что именно инвестиции нужно стимулировать»,— говорит спикер.

По его словам, сегодня мало кто из сферы бизнеса, даже крупного, может сказать, что процентная ставка ему комфортна. «Вряд ли сегодня можно говорить о том, что денежно-кредитная политика может быть смягчена, потому что это не приведет к росту экономики, поскольку спрос ограничен. Но, используя точечные меры в виде господдержки, которая улучшает условия кредитования и снижает стоимость капитала, в том случае если у бизнеса такая потребность есть, мы вполне можем комфортно себя чувствовать при этом уровне инфляции»,— резюмировал господин Полиди.

Дмитрий Михеенко

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