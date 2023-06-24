Четыре человека пострадали в ДТП под Ярославлем

В Ярославской области 24 июня четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с перевернувшимся автомобилем. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла на 246 км федеральной трассы «М-8» на территории Ярославского муниципального района. 29-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и оказался в кювете, машина перевернулась.

По данном УМВД помощь медиков потребовалась самому водителю и еще трем пассажирам машины — трем мужчинам 1965,1979 и 1991 годов рождения. При этом два пострадавших госпитализированы.

Андрей Иванов