«Крылья Советов» узнали своих соперников в Пути РПЛ Кубка России

В субботу, 24 июня состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ в FONBET Кубке России сезона-2023/24. Самарские «Крылья Советов» попали в группу С, где их соперниками станут санкт-петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика».

По итогам групповой стадии два лучших участника каждой из четырех групп выйдут в плей-офф Пути РПЛ турнира. Клубы, которые займут третьи места в квартетах, отправятся в плей-офф Пути регионов. Команды, финиширующие последними, завершат выступления в турнире.

Андрей Сазонов