В Екатеринбурге в Ельцин-центре с 21 по 24 июня прошла XV международная научная конференция «Истории Сталинизма». Она была посвящена теме «1953-й. Подведение итогов и выбор пути».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ельцин-центре прошла XV международная конференция «История сталинизма»

Фото: Алена Бормотова В Ельцин-центре прошла XV международная конференция «История сталинизма»

Фото: Алена Бормотова

В рамках конференции прошли секционные заседания. Они были посвящены идеологии и предпосылкам десталинизации; реформы сталинского ГУЛАГа и юстиции; массовым настроениям в эпоху перемен.

На конференции состоялась презентация коллективной монографии «Расстрелянный Екатеринбург 1917 — середина 1980-х». Книга представлена в двух томах: первый — научные исследования, второй — судьбы жертв политических репрессий. Среди авторов книги: Алексей Мосин, Алексей Килин, Виктор Кириллов, Сергей Погорелов. Книга издана по инициативе и при участии Музея истории Екатеринбурга и АНО «Волонтерское общество Свердловской области».

«Важно, что собрались единомышленники, которые двигают проект, поддерживают его в течение 15 лет. В результате совместного движения образовалось сообщество, которое насчитывает в реальности много сотен людей. Это на самом деле, может быть самый важный и главный результат нашей работы»,— отметил научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

Международная конференция «История сталинизма» проводится с 2008 года при поддержке Президентского центра Бориса Ельцина. В работе конференции принимают участие зарубежные специалисты: архивисты, историки, политологи и журналисты разных стран.

Алена Бормотова

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