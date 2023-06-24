Супруга генерала из Самары сделала обращение к матерям и женам бойцов ЧВК «Вагнер»

Супруга командующего Второй гвардейской армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина сделала обращение к матерям и женам бойцов ЧВК «Вагнер». Она призвала успокоиться и не поддаваться панике.

Екатерина Колотовкина отметила, что два ее младших брата находятся на фронте. Последние события она назвала предательством и изменой, а также вооруженным мятежом в тылу воюющей армии.

Вчера вечером, 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «Маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону.

ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу (до 20 лет лишения свободы). Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

Вечером 24 июня Евгений Пригожин отдал приказ развернуть марш и «вернуться в полевые лагеря согласно плану».