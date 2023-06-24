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В Волгограде закрылся офис ЧВК «Вагнер»

В Ворошиловском районе Волгограда ликвидирован офис частной военной компании «Вагнер». На месте побывал корреспондент «Ъ-Средняя Волга».

Ранее по адресу Рабоче-Крестьянская 30, где также расположены контрольно-счетная палата региона и управление экономики и инвестиций мэрии, заключали контракты с ЧВК и выплачивали компенсации семьям погибших.

Сейчас офис закрыт, вывески ЧВК демонтированы.

Охранники рассказали, что ранее «ЧВК «Вагенр» арендовал в здании помещение, но уже съехал. Когда и почему — никто не знает.

Очевидцы подтвердили распространяемую в СМИ информацию: несколькими часами ранее возле офиса видели машины силовиков. Тогда вывеска ЧВК висела на здании.

Рустам Гайфуллин

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