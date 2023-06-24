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Более 6,5 тысяч краснодарских выпускников сегодня получат аттестаты

Более 6,5 тысяч краснодарских выпускников одиннадцатых классов сегодня получат аттестаты. Об этом сообщил мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Впереди — взрослая жизнь. Уверен, те знания и качества, которые все эти годы вкладывали преподаватели и родители, принесут свои позитивные плоды… Желаю удачи во всех начинаниях, настойчивости и терпения в достижении целей! А ещё — быть настоящими патриотами своей страны», - поздравил выпускников мэр в своем Telegram.

Он также уточнил, что 29 июня аттестаты получат еще более 16 тысяч выпускников девятых классов.

Михаил Волкодав

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