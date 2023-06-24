Более 6,5 тысяч краснодарских выпускников сегодня получат аттестаты

Более 6,5 тысяч краснодарских выпускников одиннадцатых классов сегодня получат аттестаты. Об этом сообщил мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Впереди — взрослая жизнь. Уверен, те знания и качества, которые все эти годы вкладывали преподаватели и родители, принесут свои позитивные плоды… Желаю удачи во всех начинаниях, настойчивости и терпения в достижении целей! А ещё — быть настоящими патриотами своей страны», - поздравил выпускников мэр в своем Telegram.

Он также уточнил, что 29 июня аттестаты получат еще более 16 тысяч выпускников девятых классов.

Михаил Волкодав

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