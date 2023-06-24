«Найти обходные пути можно всегда, но штрафы снизят объем контрафакта на маркетплейсах»

Маркетплейс Ozon будет штрафовать селлеров, продающих контрафакт. С июля за одну неправильно маркированную карточку придется заплатить 10 тыс. руб. за каждый товар. Такую карточку обещают скрыть от покупателя, а самого селлера наказать, вплоть до блокировки. При этом маркетплейс даст селлеру возможность представить документы, подтверждающие отсутствие нарушений. О том, может ли эта мера помочь снизить объем контрафакта на цифровых площадках – рассказал владелец пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Краснодаре Сергей Кривцов.



Сергей Кривцов

Фото: предоставлено автором

«Очевидно, если Ozon пошел на такую меру, значит, ситуация пересекла некую черту. Могу предположить, что накопился определенный объем соответствующих отзывов от клиентов. И, кстати, у Ozon в моих ПВЗ достаточно небольшой процент возврата по сравнению с другими, поэтому, думаю, что это именно реакция на рост проблемы.

В принципе, решение выглядит взвешенным, если маркетплейс до наложения штрафа просто блокирует карточку и дает селлеру возможность представить доказательства, подтверждающие принадлежность товара к бренду. Но если будет выявлен контрафакт, то штраф справедлив, потому что селлер умышленно идет на подлог и вводит покупателя в заблуждение.

Конечно, можно придумать массу схем обхода правил. Не всегда покупатель сможет выявить контрафакт, а если выявит, не факт, что обратится с жалобой. Тем не менее, такая мера приструнит недобросовестных селлеров. Все-таки большинство из них во избежание проблем сами перестанут это делать, на кого-то повлияет штраф, но в целом, объем контрафакта сократится».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram