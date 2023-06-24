Москва отменила мероприятия

В столичном регионе введен режим контртеррористической операции. Как заявили власти столицы, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности. Все массовые мероприятия отменены. Введен контроль на дорогах. По данным Минтранса Московской области, трассы «Дон», «Урал» и «Крым» частично перекрыты. Кроме этого, перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. Около него высадились десятки военных и развернули блокпост. Как сообщили в дептрансе Москвы, также возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представители аэропортов Домодедово и Внуково сообщили “Ъ FM”, что хабы работают в штатном режиме. Аэропорт Шереметьево также обеспечивает безопасность рейсов по требуемым регламентам. А вот движение по Москве-реке приостановлено. Работа причалов также ограничена. Жители Москвы сообщили в соцсетях, что городские службы начали снимать баннеры с рекламой контрактной службы в ЧВК «Вагнер».

О том, как столичные власти комментировали происходящее — в справке “Ъ FM”:

В официальном Telegram-канале Сергея Собянина в 6 утра было опубликовано следующее сообщение: «В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам». В 9:30 мэрия в Telegram -канале вновь опубликовала пост: «В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены». Сергей Собянин вновь поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему. К 10:30 на официальном сайте мэра Москвы не было никаких сообщений на эту тему. Не было и видеообращений главы города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призвал жителей региона «отнестись с пониманием» к «неудобствам», вызванным проведением КТО. Режим контртеррористической операции, по закону, предусматривает досмотр автомобилей, временное отселение людей в безопасные районы и введение карантина. Помимо этого предполагается ограничение и запрет на продажу оружия, а службы безопасности имеют право вывести людей и транспорт с территории КТО.

Также разрешается использовать транспортные средства, принадлежащие организациям. Личный транспорт можно использовать при неотложных ситуациях. Что еще предполагает такой режим? Об этом “Ъ FM” рассказал учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин:

«Это кратковременное ограничение конституционных прав, которое вводится по указанию руководителя ФСБ. Граждане обязаны находиться в зоне КТО с документами, удостоверяющими личность. Теперь мы обязаны ходить с паспортом. Допускается запрет и ограничение работы некоторых производств, связанных с изготовлением оружия, химических, биологически активных, стратегических вещей — всего, что может представлять потенциальную опасность.

Также допускается беспрепятственное проникновение без получения предварительного судебного решения для досмотра помещения, в том числе и жилища граждан. Допускается отключение мобильной связи, прослушивание телефонных переговоров без получения судебного решения, просмотр телеграфных и почтовых сообщений. Запрещаются публичные мероприятия. Некоторые производства могут быть по указанию приостановлены в деятельности. Но в целом все остальное может продолжать работать».

Днем 24 июня в СМИ появилась информация о бунтах в столичных следственных изоляторах «Водник» и «Бутырка». Однако представители УФСИН заявили, что «информация не соответствует действительности».

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов изучил ситуацию в центре Москвы. Существенных усилений мер безопасности он не заметил, при этом убедился, что движение по Москве-реке закрыто:

«На Манежной площади, на площади Революции и на Никольской улице — основных центральных туристических локациях — усиление незаметно. Если же говорить про доступ к органам власти, которые находятся в центре, к Государственной думе, к зданию на Охотном ряду в принципе подойти можно. На углу, правда, я увидел трех автоматчиков. Но при этом они проходили по тротуарам одновременно с людьми, которые гуляют.

Усиление, например, заметно возле Совета Федерации, на Большой Дмитровке. Если раньше там можно было пройти мимо самого здания по тротуару, то сейчас такой возможности нет, все перекрыто красно-белыми лентами, установлены барьеры.

Во второй половине дня, примерно после обеда, московские власти объявили, что Москва-река перекрывается на неопределенный срок. И это подтвердили непосредственно на причале "Киевский вокзал", откуда с недавних пор стали ходить по реке электротрамвайчики.

Оба судна, как я заметил примерно в 14:30, были пришвартованы. Пассажиров туда не запускали, соответственно, никто оттуда не выходил. И сам причал был практически пустой, там можно было увидеть только его сотрудников и примерно пять-шесть полицейских».

Ранее власти Москвы сообщали о закрытии для посетителей Красной площади в связи с проведением мероприятий 24 июня. 24 июня в 20:00 в Парке Горького был запланирован традиционный праздник выпускников. Утром в Департаменте образования и науки заявили, что проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного переносится на неделю. Мероприятия пройдут 1 июля.

Как рассказала “Ъ FM” председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова, родителей в чатах классные руководители уже оповестили:

«Моя дочь выпускается в этом году. Ночью мы готовили костюм, но когда стали поступать эти сообщения, мне стало понятно, что, скорее всего, все отменят.

Все ждали информацию, будет ли вручение аттестатов. Об этом спрашивали в школьных чатах, но пришло сообщение, что все отменено. По поводу ресторанов непонятно, поступали ли туда какие-то заявки. У меня такой информации нет. Некоторые родители спрашивают, если нельзя вручить аттестат торжественно, можно ли его просто забрать. Пока эти вопросы решаются на уровне каждой школы».

В Санкт-Петербурге же масштабный праздник для выпускников «Алые паруса» пройдет по плану. Как заявили в пресс-службе «Пятого канала», который является одним из организаторов, пока распоряжений об отмене не поступало. Впрочем, как пишет «Фонтанка», в Смольном проходит совещание с силовыми ведомствами Санкт-Петербурга, судя по припаркованным у здания автомобилям ФСБ, администрации президента и МЧС.

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Анна Маргулис