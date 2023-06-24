В Екатеринбурге «Бьет бит»

В ночь на 24 июня состоялся первый летний фестиваль Екатеринбурга — Ural Music Night-2023 (Уральская ночь музыки), который объединил около 3 тыс. музыкантов из России, Индии, Грузии, Казахстана, Белоруссии и других стран. Более 300 тыс. жителей и гостей города танцевали и подпевали артистам на 108 музыкальных площадках. За выступлением мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и тем, как десятки тысяч зрителей пели песню «Бьет бит» группы IOWA наблюдала Анастасия Таначева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка "Рок-герой"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Площадка "Рок-герой"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международный фестиваль Ural Music Night был придуман в 2015 году продюсером Евгением Горенбургом. С тех пор он проводится ежегодно, собирая сотни исполнителей разных направлений и жанров, тысячи зрителей не только из Свердловской области, но и со всей России. Вход на фестиваль свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы "Атом-76"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выступление группы "Атом-76"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уже к 16 часам 23 июня зрители начали собираться на площадках. Так, возле окружного Дома офицеров, где была организована патриотическая сцена «Рок-герой» появились первые поклонники рок-группы «Агата Кристи». Площадку открыл основатель и лидер коллектива Вадим Самойлов. В частности, строчки из известной песни группы: «Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе» вместе с исполнителем пели около 500 зрителей. Те, кому не хватало места на земле или хотелось увидеть выступление с высоты, забирались на танки, стоящие около ОДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певица Юлия Чичерина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как и обещал господин Горенбург на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, на «патриотической» площадке песни исполняли, в том числе, группы с «наших новых российских территорий» и царил «правильный антураж». Например, когда выступала певица Юлия Чичерина, на экране значилась надпись: «Донбасс — сердце России».

— Дорогие жители и гости Екатеринбурга! Давайте вы объявите Юлию Чичерину!

— Так не понятно, то ли с фамилии, то ли с имени начинать, — можно было услышать в толпе.

На акватории городского пруда расположились «Танцы на воде», которые собрали около 100 зрителей. Перформанс на платформе, установленной на воде, представила танцевальная компания Okolo, а балет-коллаж «Кабаре “Жизель”» исполнил коллектив «ТанцТеатра». Зрители выглядели завороженными, следя за движениями артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы Diddley Dogs

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выступление группы Diddley Dogs

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Однако музыка звучала не только на основных площадках. Сами горожане устраивали небольшие группы и исполняли различные песни в кафе, или в ресторанах, или на улице. Мелодии лились и из проезжающих машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время выступления Уральского фольклорного объединения "Фолкъ-Толкъ"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время выступления Уральского фольклорного объединения "Фолкъ-Толкъ"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На VIP-площадке выступил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с песней «Я люблю тебя, жизнь» с оркестром Георгия Гараняна «Мелодия». Глава города признался, что ему выступать непривычно, он волнуется. Но после исполнения песни зал разразился аплодисментами.

Самой масштабной площадкой стала Мотив Stage в Историческом сквере, где хедлайнерами выступили Тося Чайкина и группа IOWA. Песню «В сердце бахнули стрелы» вместе с Тосей Чайкиной пели около 30 тыс. зрителей — почти стадион «Екатеринбург Арена». Люди располагались и перед сценой, и на лестнице, и на мосту.

Группа IOWA представила новую песню «Зебра», премьера которой состоялась в апреле. Среди зрителей можно было услышать:

— Это Елка, что ли?

— Нет, это же IOWA!

После песни «Бьет бит», которую исполнили все присутствующие, публика скандировала артистке: «Лучшая!», а она ответила: «Лучшие!». Выступление артистов группы сопровождалось переводом на русский жестовый язык. Кроме того, было организовано отдельное место для людей с инвалидностью, чтобы им не приходилось пробираться через толпу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Тося Чайкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певица Тося Чайкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди артистов выступали не только известные, но и те, кто только набирает популярность и для кого Ural Music Night станет, возможно, началом большой музыкальной карьеры. О таких исполнителях заместитель губернатора Павел Креков заявил на пресс-конференции: «Конечно, есть новые имена. Это, безусловно, достоинство, потому что все когда-то были неизвестными, начиная, наверное, от Beatles, даже с Иисуса Христа. Но настает момент, когда становятся очень известными. Самое главное, что у нас самобытные талантливые исполнители».

Завершить Ural Music Night и передать привет из Москвы приехала группа «Сюткин Рок-н-ролл Бэнд». На площади Кирова известные и любимые песни в исполнении Валерия Сюткина: «Вася», «Москва-Нева», «Любите, девушки», «7 тысяч над Землей» и другие подпевали и подтанцовывали десятки тысяч зрителей. Музыканты передали горячий «московский привет» уральцам и поблагодарили за гостеприимство. Традиционно Ночь музыки завершилась исполнением песни «Луч солнца золотого», которую зрители продолжали петь и по пути домой.

Анастасия Таначева