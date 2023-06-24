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Мужчина погиб в ДТП в Увинском районе Удмуртии

В Увинском районе Удмуртии 24 июня около 13:35 на 38-м км автомобильной дороги «Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари» водитель «Шевроле Нива» погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины, после чего скончался. Отмечается, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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