Мужчина погиб в ДТП в Увинском районе Удмуртии

В Увинском районе Удмуртии 24 июня около 13:35 на 38-м км автомобильной дороги «Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари» водитель «Шевроле Нива» погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины, после чего скончался. Отмечается, что в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.