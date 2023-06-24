Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба из-за ситуации в Ростове-на-Дону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел внеплановое заседание оперативного штаба. По его словам, ситуация контролируемая, но всем необходимо быть бдительными.

На сегодня не планируется вводить дополнительные ограничительные меры и отменять запланированные мероприятия. По данным пресс-службы правительства региона, на заседании штаба обсуждались вопросы обеспечения законности и правопорядка в области с учетом событий, происходящих в Ростове-на-Дону. Руководители силового блока и органов власти представили доклады о том, что в Челябинской области обстановка стабильная, ситуация находится под полным контролем органов госвласти и правоохранительных органов.

«В своем обращении президент дал исчерпывающую оценку происходящим событиям. Это попытка вооруженного мятежа, предательство в трудный момент. Но силы, которые пытаются рас расколоть, сломать наше единство, получат жесткий отпор»,– прокомментировал губернатор. Он призвал всех сплотиться вокруг президента и продолжать работу «на благо России и Челябинской области».