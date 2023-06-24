Мэр Миасса призвал горожан «обеспечить мир внутри страны»

Глава Миасса Егор Ковальчук выступил с обращением к горожанам в связи с событиями в Ростове-на-Дону. Он заявил о «недопустимости разжигания внутренних конфликтов». Об этом мэр написал на своей странице «ВКонтакте».

«Мы должны обеспечить надежный тыл и мир внутри нашей страны. Руководствоваться личными интересами, когда идет сражение с противником, значит работать против своей Родины»,– заявил Егор Ковальчук. По его словам, «во все времена наша страна отличалась патриотизмом, единством духа и преданностью общим целям», и сегодня важно помнить об этом и сплотиться вокруг президента.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой.