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Трое бойцов из Соликамска одержали победы на международном турнире в Казахстане

В Алматы состоялся совместный турнир бойцовский лиг Naiza FC и Ural FC. В рамках него было проведено 12 поединков. Среди участников было трое бойцов из Соликамска.

В главной карде в бою среднего веса по правилам Ural FC встретились Сергей Пономарев, по прозвищу «Росомаха» и представитель Турции Хасан Ациник. Поединок был завершен уже в первой трехминутке. Боец из Прикамья отправил соперника в нокаут.

Так же победы, но в менее престижной категории - предварительный кард, победы одержали еще двое представителей Соликамска. Артем Швецов победил Артема Заякина единогласным решением судей, а Александр Гельвих единогласным решением судей победил словака Жигу Печника.

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