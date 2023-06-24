Мэр Перми: Массовые мероприятия в городе не отменяются

Вслед за губернатором Пермского края о ситуации с ЧВК «Вагнер» высказался и спикер краевого заксобрания Валерий Сухих. «Мы все помним уроки истории. Никто и никогда не мог ослабить нашу страну извне. А сейчас нельзя допустить раскола внутри нашего общества. Сегодня мы, как никогда, должны быть сплоченными, сильными и готовыми принять любой вызов» - сказал спикер.

Мэр Перми Алексей Демкин в свою очередь сообщил, что «все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются». «Прошу пермяков быть бдительными» - заявил глава городской администрации.