МЧС сообщило о дорожных заторах между Ростовской областью и Ставропольским краем

МЧС сообщает о заторах на трассе на границах с Ростовской областью. На трассе Ростов—Ставрополь на посту ДПС села Песчанокопского Ростовской области, в 62 километрах от села Красногвардейского одноименного округа. Воду подвозят на участки, где образовались заторы. Спасатели продолжают мониторить обстановку.

Руководители городов и городских округов по очереди сообщают на своих страницах в Telegram, что обстановка спокойная и полностью контролируется. Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что «поговорил сегодня со всеми руководителями нашего города, все полностью поддерживают мою позицию. Страна наша едина». Также он призвал бойцов ЧВК не слушать Евгения Пригожина.

О том, что обстановка под контролем, заявил и губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, работа всех служб Ставрополья, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий — никаких изменений нет, все штатно.

По неофициальным данным, правительство края сейчас проводит совещание по безопасности региона.

Александра Ларинцева, Пятигорск