Глава Башкирии выступил с поддержкой президента РФ Владимира Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил в поддержку президента Владимира Путина. Видеообращение руководителя республики появилось в его Telegram-канале.

«Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина»,— заявил господин Хабиров, отметив, что «все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений президента».

Он напомнил, что тысячи бойцов из Башкирии находятся на передовой, еще 2,5 тыс. человек — на боевом слаживании перед отправкой на специальную военную операцию. «Все они готовы защищать страну и нашего президента»,— отметил Радий Хабиров, добавив, что «когда твоя страна воюет, нельзя бить ей в спину – ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило».

В Башкирии, по словам главы, все нормально, «мы спокойно живем, работаем», а любые решение президента республика будет выполнять «безукоризненно, точно и жестко».

Сегодня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором назвал ситуацию вооруженным мятежом и изменой.

Влада Шипилова

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