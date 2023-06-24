Минниханов «всецело поддержал» Путина

Глава Татарстана Рустам Минниханов высказался в поддержку президента РФ, главнокомандующего Владимира Путина.

«Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к Родине неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей»,— передает его слова пресс-служба главы республики.

Господин Минниханов подчеркнул, что «Татарстан всецело поддерживает» президента Путина.

«В это сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и её многонациональному народу»,— сказал глава региона.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Президент Владимир Путин назвал действия частной военной компании «Вагнер» мятежом и авантюрой.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"